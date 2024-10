Al via Fire il festival internazionale della Rotta di Enea

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Quattro giorni di convegni, seminari, letture, itinerari culturali, rappresentazioni teatrali, degustazioni per raccontare ladi, il viaggio da Troia a Roma dell’eroe cantato da Virgilio, entrato nel 2021 nel ‘ gotha’ degli itinerari certificati dal Consiglio d’Europa, diventando così il 45/o itinerario culturale europeo. Tra Napoli, Cuma, Pozzuoli e Sorrento si svolgerà, ildi, giunto alla quarta edizione e che quest’anno avrà come protagonista Virgilio, il poeta dell’Eneide, nato a Mantova e morto a Brindisi, ma profondamente legato alla baia di Napoli da voler essere sepolto nella città che lo ha accolto e che aveva scelto come seconda patria.