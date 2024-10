Teatro Saranno Famosi al Brancaccio di Roma dal 10 al 13 ottobre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ott. (askanews) – Il Musical che ha appassionato intere generazioni.è stata una delle serie tv più famose e indimenticabili. Sarà in scena dal 10 al 13aldi. La trama racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico ed ispirare miriadi di giovani talenti.è un fenomeno leggendario ed intramontabile della cultura pop. Un titolo talmente famoso da essere entrato nell’immaginario della gente come sinonimo di desiderio di realizzare il proprio sogno nel mondo dello spettacolo.