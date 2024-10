Strage di Brescia il giudice | Gli svizzeri portino in aula Marco Toffaloni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) – Finora è stato l'uomo del mistero. Di lui si sa che da anni vive in Svizzera, è cittadino elvetico. E risponde al nome di Franco Maria Muller. È, ex ordinovista veronese oggi 67enne che la procura accusa dell'esecuzione della strage di piazza della Loggia – all'epoca aveva 16 anni –, a processo davanti al tribunale dei minori. Più volte il presidente Federico Allegri aveva sollecitato il difensore, l'avvocato Gallina, affinché lo convincesse a presentarsi in aula. Senza esito. Così ieri il giudice ha tagliato la testa al toro disponendo l'accompagnamento coattivo dell'imputato a Brescia. Vuole interrogare il presunto stragista, dunque ha dato mandato alle autorità elvetiche di rintracciarlo e accompagnarlo in tribunale.