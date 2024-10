Scatta blitz della Finanza Maxi evasione fiscale da dodici milioni di euro Denunciato imprenditore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Aveva evaso più di 12died emesso fatture false per circa un milione e mezzo. Nell’ambito dell’attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni economico. Per questo motivo la Guardia dihauntitolare di una ditta di Rapagnano che commercializza materiale plastico. L’attività ispettiva, minuziosamente svolta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha permesso di rilevare la reiterata e sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali, in presenza di rilevanti operazioni commerciali sottratte all’imposizione ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e dell’Irap.