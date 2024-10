Portolano è il nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il ruolo delle forze armate, la centralitàprotezione edelloe degli alleati, il supportoitaliana alla popolazione civile, sia in Ucraina che in Medio Oriente. All'aeroporto militare di Ciampino, sede del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare, arrivano ildello, Sergio Mattarella, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il ministro, Guido Crosetto, e le massime autorità militari, per la cerimonia di avvicendamento deldi."Laè uno dei pilastri del sistema democratico", ha sottolineato l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che ha ceduto il comando al Generale di Corpo d'Armata Luciano Antonio