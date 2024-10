Pallavolo Casciavola inizia il campionato con la prima giornata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024)(Pisa), 4 ottobre 2024 - Sono trascorsi quasi cinque mesi dell’ultima gara ufficiale, quella valevole per i playoff a Rufina contro la Polisportiva Remo Masi ed in questo lasso di tempo a cavallo fra una stagione e l’altra, come generalmente accade sono cambiate molte cose, un nuovo title sponsor, con Verodol CBD che prende il posto di PediaTuss, entrambi marchi del Gruppo Pediatrica, una squadra rinnovata dopo alcune partenze fisiologiche. Punto fermo e trait d’union nel segno della continuità coach Alessandro Tagliagambe che con il suo vice Davide Rizza guida ancora la squadra rossoblù e cercherà di portarla più in alto possibile.