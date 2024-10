Ngonge convocato col Belgio Tedesco | Lukaku ha bisogno di lavoro individuale a Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024)col: «Ci ha colpito la sua doppietta in Coppa Italia» Ilsi raduna lunedì per preparare la trasferta a Roma, il 10 ottobre (contro l’Italia), e il match interno contro la Francia il 14 ottobre.non hané De Bruyne né. «Ho avuto una lunga conversazione telefonica con Kevin, che al momento è infortunato. È molto motivato a continuare con noi fino al Mondiale. Ci ha solo chiesto di saltare le prossime due convocazioni». Ha parlato anche di: «Anche Romelu ha espresso ildi rimanere aper lavorare individualmente». A loro posto ha richiamato Trossard. Tra i convocati c’è ancheammette che la sua convocazione è una sorpresa: «È vero che non gioca molto ama ci ha impressionato con la sua doppietta in Coppa Italia contro il Palermo. Può giocare in diversi ruoli in attacco».