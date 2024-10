Napoli Caprile | Nel primo tempo abbiamo sofferto il Como poi abbiamo vinto meritatamente

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024): A caldo dico che Strefezza ha fatto un bel gol, è passato sotto le gambe di Ale (Buongiorno, ndr). Non credo di potermi addossare delle colpe” Elia, portiere del, è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Maradona dopo la vittoria per 3-1 sul. Queste le sue parole: Un bilancio su queste partite da titolare nele un giudizio sulla partita “Oggi sicuramente nelun po’ loro, hanno fatto un grandee un grande palleggio. Noi poi siamo usciti nel secondo. Nel secondogiocato solo noi. Personalmente io cerco di godermi tutte le volte che sono in campo, che posso giocare. Il futuro poi si vedrà”.