Luna Rossa Max Sirena | Il team andrà avanti Tronchetti Provera | Eccellente lavoro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “È sempre una sensazione strana quando finisce un’avventura di più di tre anni con tante persone che poi entrano a far parte della famiglia. Mi sento di dover ringraziare tutti quelli che hanno condiviso con noi questa sfida e anche i tifosi che seguonoda tanti anni. Bisogna dar merito a Patrizio Bertelli, a Lorenzo e alla famiglia Prada per l’impegno e la costanza che mettono in questo gioco e un sentito grazie va anche a Marco, a tutti i nostri partner e sponsor per avere creduto in noi e per averci sostenuto in tutti questi anni”. Lo ha detto lo skipper e ildirector di, Maxdopo la sconfitta in finale di Louis Vuitton Cup (7-4) contro Ineos Britannia, che può quindi staccare il pass per l’America’s Cup con New Zealand.