Lega countdown per il raduno a Pontida | domenica atteso Viktor Orban

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ildel Carroccio diè ormai alle porte. Il popolo dellasi riunirà sul pratone della cittadina nelle valli bergamasche6 ottobre, mentre il giorno prima a partire dalle 17 toccherà ai giovani leghisti che si ritroveranno con il vicepremier e segretario Matteo Salvini e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Sul pratonesono attese numerose dezioni straniere e alcuni big come l’ungherese, l’olandese Geert Wilders, il portoghese André Ventura. Le Pen e Bolsonaro in videocolmento Marine Le Pen e Jordan Bardella, impegnati in Francia per una manifestazione del Rassemblement National, manderanno un videomessaggio. Idem l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Ma a(appuntamento a partire dalle 10) arriverà anche la vicepresidente di Fpö, il partito che ha vinto le elezioni austriache, Marlene Svazek.