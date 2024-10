Il virus Marburg | sintomi come si trasmette la malattia e i consigli per evitarlo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ildi, unasimile all’Ebola originatasi in Ruanda, ha suscitato preoccupazione in Europa. Dopo il recente episodio di presunti contagi ad Amburgo, in Germania, dove due persone sono state isolate per dubbi sulla loro positività, l’attenzione si è focalizzata sulla necessità di prevenire potenziali focolai. Ecco cosa c’è da sapere.Leggi anche: Incidente sull’A-14, auto vola fuori dalla strada: ferito il conducente Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha sottolineato che la «trasmissione da persona a persona» deldiavviene solo attraverso il contatto con i fluidi corporei di un individuo sintomatico. Pertanto, per i cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo che si trovano nelle zone colpite in Ruanda, il rischio di esposizione e contagio è attualmente considerato basso.