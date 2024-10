Ecco che uomo voglio | Michelle Hunziker le clamorose parole sul compagno di Aurora

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Sono single, non ho ancora trovato qualcuno con cui creare la complicità che mia figliaha con il suo, Goffredo"., in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha parlato della sua vita privata. Al momento, la showgirl è felice, ma le manca qualcosa: l'amore. O meglio: sentirsi innamorata di unche condivida con lei le avventure ogni giorno. "Cerco unche abbia voglia di vivere delle avventure insieme a me - ha proseguito la conduttrice di Striscia -. Sono in una fase della vita in cui ho voglia di scoprire il mondo. In questi anni ho sempre lavorato con passione, sono diventata madre e ho dedicato tanto tempo alla famiglia.