Dopo un anno di guerra L’allerta del Viminale | pericolo attentati dobbiamo essere pronti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il 7 ottobre si avvicina e il timore che terroristi e radicali vari tentino di celebrare quel massacro con qualche azione di sangue è reale. Il G7 Interni a Mirabella Eclano, in Campania, avviene in "un momento molto difficile" e i ministri degli Interni sono consapevoli della necessità di fare fronte comune contro la minaccia.è alta sul rischio. "I due conflitti, Ucraina e Medio Oriente – ha spiegato il titolare delMatteo Piantedosi – stcontribuendo a generare una polarizzazione nelle nostre società incrementando il rischio che alcuni soggetti aderiscano a delle ideologie violente e commettano atti terroristici nei nostri territori. Non possiamo farci trovare impreparati eaffinare le capacità di prevenire". "Ci sono due tipi di minacce cui siamo particolarmente esposti: il terrorismo jihadista e le interferenze di Paesi esteri.