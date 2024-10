Di cosa parla Diamanti il nuovo film di Ferzan Özpetek?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 4 ottobre 2024)di, in uscita il prossimo 19 dicembre con Vision Distribution, è un racconto corale, ambientato ai giorni nostri e negli anni ’70, che ha come protagoniste un gruppo di donne che lavora in una sartoria cinematografica. La sartoria Canova, come vediamo da una targhetta cucita su un vestito, è diretta da due sorelle profondamente legate, ma molto diverse tra loro. Contestualmente alle vicende sentimentali che ruotano attorno a queste sarte specializzate, c’è quella di un regista che convoca le sue attrici preferite. Vuole fare unsulle donne, senza svelare troppo della trama. Allora le scruta e si lascia trasportare da loro in un passato ricco di colori e sentimenti. Dove i maschi hanno un ruolo marginale. Cinema e vita, allora si toccano.