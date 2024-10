Dandadan episodio 1 – Un mix vincente

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È arrivato ieri su Crunchyroll,, che con il primopromette un viaggio super esilarante attraverso il mondo creato dal manga di Yukinobu Tatsu che racchiude il giusto mix di divertimento, inquietudine e (passatemi il termine) ignoranza! Questo primodicolpisce subito con il suo approccio audace alla fusione di generi, intreccia in un mix ben riuscito elementi di fantascienza, horror, mistero e romanticismo, creando una narrazione che tiene in bilico a ogni scena. Ciò che lo contraddistingue da altri anime, secondo me, non è solo la capacità di esplorare questi generi, ma anche l’abilità nel trattarli con una sorta di rispetto e da una nuova prospettiva.