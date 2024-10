Crescita del Pil italiano tagliata solo lo 04% nei primi 6 mesi del 2024 trema il Governo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un ricalcolo nelle stime delladel Pilneiseidelha portato ad abbassare il dato allo 0,4%, rispetto allo 0,6% precedentemente stimato. Una riduzione molto significativa che rischia di smentire le previsioni del, che da tempo ha dichiarato come suo obiettivo unadi almeno l’1% dell’economia del Paese nell’anno in corso. Se unito alle stime preliminari sul Pil del terzo trimestre, che sono attorno allo 0,2%, il nuovo dato allontana molto il Paese dagli obiettivi dell’esecutivo. In questo contesto potrebbero iscriversi anche le parole del ministro Giorgetti, che ha annunciato una manovra finanziaria con sacrifici per tutti.