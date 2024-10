Ciclismo dramma Furrer Benoot | Forse con gli auricolari si sarebbe salvata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – I Mondiali di Zurigo 2024 sono ormai in archivio, ma lo strascico di polemiche e indagini legato alla morte di Murielprosegue. I sempre più probabili ritardi nei soccorsi fanno ancora discutere anche gli stessi addetti ai lavori, che come l'Uci riflettono sui tanto chiacchierati: uno strumento utile o dannoso nel mondo del? Le dichiarazioni die Plugge Tra i fautori della prima tesi c'è Tiesj, che ai microfoni di Het Laatste Nieuws ha difeso senza mezzi termini le radioline della discordia, vietate nei Mondiali e in gran parte delle gare con in gioco le Nazionali. "Con un collegamento con l'ammiragliaavrebbe potuto chiedere aiuto: se la tecnologia può salvare una vita, vale sempre la pena utilizzarla. E comunque lo spettacolo non può avere la meglio sulla sicurezza".