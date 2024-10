Ci sono nomi che vi scioccheranno Loro sanno che ci sono Ma prima dobbiamo verificare tutto | l’avvocato Buzbee sui presunti complici di Puff Daddy

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Rimbombano ancora le parole delTony, quando durante la conferenza stampa ha comunicato ai media che il suo studio legale aveva deciso di prendere in incarico 120 denunce (60 uomini e 60 donne) di presunte vittime dei festini hot di, dove si consumava sotto gli effetti di alcol e droghe. Il punto è un altro ed è cruciale perché si focalizza sulle previsioni e gli strascichi che la causa dell’ex magnate dell’hip hop dovrà affrontare in tribunale dal 9 ottobre. “Arriverà il giorno in cui faremo idegli altriautori e spettatori associati delle presunte attività illegali di Combs – ha dettoTony– Esporremo i fattori che hanno permesso questa condotta a porte chiuse. Perseguiremo la questione, indipendentemente da chi implicheranno le prove. Ivi