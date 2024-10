Centro culturale ‘Venturini’ al via il riordino dei depositi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Imuseali delVenturini di Massa Lombarda sono aldi un importante piano digrazie a un’iniziativa, Re Org, che si terrà dal 7 all’11 ottobre. Il museo della frutticoltura ‘Adolfo Bonvicini’ e ilVenturini hanno partecipato al progetto, promosso dal settore patrimoniodella Regione Emilia Romagna, e il museo Venturini quest’anno è stato scelto, insieme a Imola Musei, come sede e oggetto della fase di formazione sulla gestione deimuseali con metodo Re Org, giunto quest’anno alla terza edizione che si svolge con la collaborazione di Icom Italia (International Counsil of Museums) e il patrocinio di Iccrom (Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali).