Calcio Napoli-Como 3-1 | è fuga azzurra in testa alla serie A

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilbatte ilal Maradona e vola inclassifica portando a 4 i punti di vantaggio sulla Juventus che giocherà domenica alle 12.30 con il Cagliari. Un gol adopo i primi 45 minuti, caratterizzati da lampi e momenti di buio.Sono bastati 26 secondi alper andare in vantaggio col destro di McTominay, ma poi la capolista non è più riuscita a rendersi pericolosa. Al contrario delche ha subito reagito e creato chance in particolare ddistanza, col palo colpito da Paz e soprattutto col tiro incrociato di Strefezza che, a fine primo tempo, è valso l'1-1 da cui si ripartirà dopo l'intervallo.Al 50' errore di impostazione di Sergi Roberto che poi stende Oliveira. Dal dischetto va Lukaku che non sbaglia: è 2-1. Kvara proper una spinta in area di Dossena, ma l'arbitro dice che si può proseguire.