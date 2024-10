Cade da una scala Anziana gravissima Voleva salire nel fienile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ieri poco dopo le 16.30 una donna di 74 anni è rimasta vittima di un grave incidente domestico. L’vive in una casa nei pressi di una cascina, in via IV Novembre. Aveva intenzione di accedere al, per raggiungere il quale è necessariounadi legno. Sembra che la 74enne abbia messo un piede in fallo e sia caduta malamente. Nel tonfo ha picchiato la testa, procurandosi un forte trauma ed è svenuta. Poco dopo è arrivata la figlia, che ha visto la mamma a terra e ha chiamato i soccorsi. Sono arrivate auto medica e ambulanza della Croce Verde di Crema. Impossibile il trasporto con l’elicottero visto il meteo. Le sue condizioni sono state giudicate serie.