Alimentare oggi incontro tra Confindustria Napoli e Gdo

(Di venerdì 4 ottobre 2024)incontra la GDO’. E questo il tema dell’in programma all’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58,),con inizio alle 14.00, promosso dalla Sezione Filieradell’Unione Industriali. La filiera dell’agrosvolge una funzione unica per la rivitalizzazione ed il rilancio economico e sociale del territorio regionale, oltreche per la promozione delle produzioni agroalimentari tradizionali e di eccellenza. Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno visto i rappresentanti dei principali Gruppi nazionali della GDO in visita aper un tour enogastronomico di due giorni, anche per il 2024 si e deciso di puntare alla valorizzazione dei prodotti eccellenti delle nostre aziende e del patrimonio artistico e culturale della Campania.