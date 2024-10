Voglio dire a tutti che non mi lavo le mani dopo essere andata in bagno apro il rubinetto e fingo di farlo | il video della tiktoker diventa virale e in tanti scrivono lo faccio anch’io

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Chissà se si aspettava che il suo-confessione avrebbe raggiunto il mezzo milione di visualizzazioni (nel momento in cui scriviamo) e sarebbe stato ripreso da tabloid e siti di mezzo mondo. Stiamo parlando di @sophiashattersonxoxo, creator nota su TikTok per i suo filmati sempre ‘senza filtri’. “Mi metto a nudo, non so se sia una cosa che fanno anche altre persone. Non misempre leaver fatto pipì, soprattutto se sono a casa mia. So come farla senza sporcarmi”. Ebbene, queste parole hanno creato un caos di commenti. Sophia ha continuato: “Quando ho gente a casa e vado inilfinta di lavarmi le, perdendo un po’ di tempo affinché loro pensino che me le sia lavata, ma in realtà non lo”. Ora, la domanda sul perché faccia così invece di lavarsi veramente leviene abbastanza spontanea.