Violenza sulle donne a Bologna 80 ammonimenti dall’inizio dell’anno

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 - Si rinnova l’impegno per il contrasto alladi genere. Questa mattina in Questura c’è stata la sottoscrizione della proroga (per la durata di due anni) del ‘Protocollo Zeus’. L’accordo è stato stipulato tra la Questura, l’Ausl e l’associazione ‘Senza’. “Abbiamo avuto risultati positivi - spiega il questore Antonio Sbordone - rispetto al provvedimento di ammonimento e il conseguente percorso che viene fatto dagli uomini che si sono resi responsabili di violenze. Abbiamo dei casi di recidiva ridotti praticamente al minimo e questo conferma la qualità del percorso previsto. La tutela delleche non tiene conto degli uomini è una tutela monca. Purtroppo ladi genere è un fenomeno che non diminuisce, motivo per cui la sottoscrizione di questo protocollo è fondamentale”.