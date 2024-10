Un trailer rivela la data dell’early access di Windblown

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lo sviluppatore indipendente francese Motion Twin hato oggi una serie di nuovi annunci pere Dead Cells in onore dell’inizio dell’evento Steam “La Motion Week”, in programma da oggi fino al 10 ottobre 2024. Per tutta la durata dell’evento, i giocatori potranno festeggiare nuovi annunci sia per il mondo di Dead Cells che per l’imminente e attesissimo lancio ino Anticipato di, l’imminente rogue-lite dal ritmo calzante realizzato dai creatori di Dead Cells, viene lanciato ino Anticipato su Steam il 24 ottobre 2024. I giocatori sfrecceranno a tutta velocità attraverso vaste isole celesti in continua evoluzione, utilizzando una varietà di potenti armi ed equipaggiamenti per distruggere le Sentinelle, letali servitori del Vortex che minaccia la loro casa.