Turn over Roma ma non troppo | Dovbyk può riposare in Svezia Hummels aspetta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cambi sì, ma senza esagerare. Ivan Juric non rivoluziona lanel giorno della prima trasferta stagionale in Europa League. Di fronte c’è l’Elfsborg, squadra allenata da Oscar Hiljemark, che conosce bene il tecnico giallorosso avendo giocato al Genoa sotto la sua guida per un breve periodo nelle stagioni 2016-17 e 2018-19. “È un allenatore di calcio molto valido – ha detto l’ex centrocampista, che in Italia ha vestito anche la maglia del Palermo -. Ha un’idea chiara, una struttura ben definita e delle certezze su come vuole far giocare la squadra. Abbiamo trascorso insieme alcuni anni e abbiamo vissuto sia momenti positivi che negativi, quindi credo che sarà un bell’incontro quando ci rivedremo”. L’Elfsborg è una squadra non diversa dalle formazioni scandinave che in questi anni stanno dimostrando di essere più che competitive in Europa.