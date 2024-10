Si cade ancora nella trappola sintetica | in campo nell’addio di Totti Hiljemark batte la Roma a 32 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La: non c’è il roboante 6-1 di un paio difa contro il Bodo/Glimt in Norvegia, ma spostandosi in Svezia e scendendo insempre contro una piccola squadra giallonera come l’Elfsborg, anch’essa scandinava e che gioca sulsintetico, arriva un altro ko, deludente così come la prestazione. Primo tempo orribile e confuso con le seconde linee che non riescono ad approfittare dell’occasione,ripresa invece c’è la reazione, ci sono le occasioni e un po’ di sfortuna, ma è sembrata più d’inerzia l’assalto giallorosso e non di convinzione. Souléassente e a questo punto vero e proprio caso del mercato, Hermoso fa il compitino, Shomurodov non può essere il vice Dovbyk e Baldanzi, tra i meno negativi in avanti, alla fine combina il pasticcio del rigore sfortunato che di fatto decide la partita.