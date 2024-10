Seduzione e segreti nel trailer di Babygirl il film con Nicole Kidman

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A24 ha condiviso in rete il primodiconreduce dalla presentazione ufficiale a Venezia 81. La pellicola scritta e diretta da Halina Reijn si avvia ad ottenere una data d’uscita USA il prossimo 25 dicembre 2024. La recente partecipazione alla recente edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (qui tutti i vincitori) ha ottenuto una serie di ottime recensioni, ma anche il premio Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione Femminile aporta in scena la torbida storia d’amore tra la temuta CEO di un’azienda () ed uno dei suoi stagisti, un ragazzo molto più giovane, Samuel (Harris Dickinson). La donna, incastrata in un matrimonio oramai spento (il marito è interrpetato da Antonio Banderas), trova nel giovane stagista una via d’uscita che però assume toni sempre più pericolosi.