Quando torna l’ora solare? Meno luce ma più risparmio energetico

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’autunno ha ormai fatto prepotentemente irruzione in Italia con rovesci e acquazzoni che stanno colpendo più oquasi tutto il paese e tra poco tornerà anche, odiata e amata. Precisamente nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre bisognerà spostare la lancetta di un’ora indietro dalle 3:00 per portarla alle 2:00. Da tempo va avanti un acceso dibattito tra chi vorrebbe abolirelegale e chi invece vorrebbe mantenerla. La storia dellegale È interessante sapere che l’idea dellegale fu partorita nel 1784 dalla mente brillante di Benjamin Franklin che, in un articolo sul Journal de Paris, spiegò che spostare le lancette di un’ora avanti in primavera avrebbe consentito di risparmiare sul consumo di candele e olio di lampante. Un’idea rivoluzionaria per quei tempi, forse anche troppo, infatti fu bocciata.