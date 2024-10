Profumi hippie al patchouli | o si amano o si odiano

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ialsono senza tempo. Chi prima e chi dopo, tutte le Maison de Beauté cedono al fascino di questa nota dai mille contrasti perché verde ma al tempo stesso terrosa e intensa. O lo si ama o lo si odia, il. Per comprenderne il potere olfattivo basterebbe annusarne gli oli essenziali: più muschiati che esotici, nonostante la provenienza. Tant’è che vengono utilizzati come fissativi e, dunque, nelle note di fondo deialdonna per renderli intensi e avvolgenti. Cos’è il: significato L’essenza diviene prodotta a partire dalla distillazione delle foglie morbide e ovali di un’erba fragrante che cresce soprattutto in Indonesia.