Nicki Bille arrestato in Danimarca | ha rubato in un supermercato per poco più di 20 euro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La parabola diNielsen negli ultimi tempi sta vivendo uno dei suoi punti più bassi. L’ex attaccante di Reggina, Martina Franca e Lucchese, è stato infattiqualche giorno fa, e dovrà rimanere in carcere per quattro settimane, fino al 31 ottobre. Il giocatore è colpevole di averin une di aver aggredito e minacciato alcuni dipendenti di una Hvidovre, in. Secondo quanto riportato dalla stampa danese,Nielsen avrebbe preso senza pagare tre prodotti – vino, succo di frutta e zuppa istantanea – dal valore complessivo di 176 corone,più di 20. Braccato dai dipendenti del, avrebbe detto a uno di questi tenendolo per il collo: “Ti romperò la mascella, dovrai mangiare yogurt per sei settimane“.