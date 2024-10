MotoGP GP Giappone 2024 Bagnaia | Pronti ad affrontare qualsiasi situazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Ilè una delle mie piste preferite, sono felice di essere qui. Rispetto all’Indonesia il clima è diverso e quindi anche le condizioni della pista saranno molto differenti; in più potrebbe piovere, perciò sarà importante esseread. Lavoreremo anche sodo per cercare di tornare ad essere più competitivi nelle prime fasi iniziali della gara, che è quello che ci è mancato un po’ domenica scorsa “. Così Francescopresenta il weekend di Motegi di, in cui cercherà ulteriormente di accorciare su Jorge Martin, dopo aver rosicchiato qualche punto allo spagnolo la scorsa settimana. “Sono contento di tornare subito in pista e potermi lasciare definitivamente alle spalle la gara di domenica scorsa – sono invece le parole di Enea Bastianini, caduto mentre stava rimontando nella gara di Mandalika –.