MotoGP Francesco Bagnaia | Se voglio battere Martin devo fare un passo in avanti

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cinque appuntamenti al termine del Mondiale 2024 die, messa in archivio la tappa indonesiana di Mandalika, la classe regina rivolge lo sguardo al Giappone. Sul circuito di Motegi, casa della Honda, il duello tutto in casa Ducati trae Jorgetiene banco. Lo spagnolo guida le fila del campionato con 21 punti di vantaggio sul piemontese. Mancando sempre meno week end è chiaro che non saranno ammessi errori.ha faticato non poco nell’ultimo fine-settimana e spera di avere sensazioni migliori in terra nipponica: “Motegi mi si addice di più come pista rispetto a Mandalika. Domenica e in qualifica potrebbe piovere, dobbiamo essere pronti in ogni situazione. Credo che potremo essere competitivi per guadagnare punti a“, ha dichiarato Pecco in conferenza stampa. “Penso che questa pista sia buona per noi, così come Thailandia e Malesia.