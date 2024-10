Morta carbonizzata dopo l’incidente svolta su Lucia Il marito ferito nel tentativo di salvarla ora la scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) C’è unanelavvenuto la scorsa settimana a San Severo, in provincia di Foggia. La vittima era rimasta intrappolata nell’abitacolo in fiamme, mentre ilera rimasto ustionato nel disperatodi. La macchina era uscita fuori dalla carreggiata, finendo la sua corsa contro un albero. Un impatto violentissimo, poi le fiamme.Salcone, il nome della vittima del, aveva 47 anni ed era la moglie di Ciro Caliendo, presidente dell’Antica Cantina di San Severo e rappresentante territoriale Cia. “Affranti e attoniti”, il sindaco Lidya Colangelo, la sua Giunta e tutta l’Amministrazione comunale, avevano espresso il loro cordoglio e la vicinanza all’uomo per la tragica scomparsa dell’amata moglie. Incidente choc, il terribile impatto con l’albero poi le fiamme.