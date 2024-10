Malattie cardiovascolari Bayer al centro del supporto al paziente

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

ROMA (ITALPRESS) – Le patologiesono responsabili, ancora oggi, di circa il 40% dei decessi in Italia.come la fibrillazione atriale, lo scompenso cardiaco e l'amiloidosi cardiaca continuano a rappresentare un significativo problema di salute pubblica, richiedendo risposte sempre più innovative ed efficaci.Italia dedica il proprio impegno costante nello sviluppo di terapie all'avanguardia, come il recente avanzamento di una molecola per il trattamento dell'amiloidosi cardiaca e le nuove ricerche sulle terapie geniche per lo scompenso cardiaco.