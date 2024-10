Legatura elastica | alternativa alla chirurgia per il trattamento delle emorroidi interne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laè uno dei trattamenti più importanti e comunemente utilizzati per il, problema molto diffuso in particolare tra le donne che spesso torna a farsi sentire proprio durante la stagione estiva. “Nei casi disintomatiche, sanguinanti o con incostante prolasso, larappresenta la terapia di prima linea, offrendo diversi vantaggi sia rispetto ad altri metodi non chirurgici sia rispetto all’intervento chirurgico di emorroidectomia”, sottolinea il dottor Francesco Azzolini, gastroenterologo ed endoscopista del Policlinico San Marco, responsabile dell’Unità Funzionale di Endoscopia Operativa dell’IRCCS Ospedale San Raffaele Milano. Al Policlinico San Marco è possibile effettuare questa procedura in regime ambulatoriale e in sedonalgesia.