Le borse europee aprono in negativo torna a salire il petrolio | a Milano bene Tim e Eni

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I mercati azionari europeiin modo contrastato: Francoforte registra un calo dello 0,35%, Londra un rialzo dello 0,27%, Parigi scende dello 0,56% earretra dello 0,30%, attestandosi a 33.575 punti. L’azionario sembra proseguire nervoso, in una settimana segnata dall’escalation della guerra in Medio Oriente dopo l’attacco dell’Iran a Israele; restano sullo sfondo le questioni macroeconomiche e di politica monetaria. Calo per Stellantis e lusso Nella mattinata, Piazza Affari vede tra i principali rialzi Telecom Italia, che apre a 0,2527 euro con un aumento del 2,27%, dopo che il ministero dell’Economia ha presentato con Asterion un’offerta da 700 milioni di euro per acquisire l’intero capitale di Sparkle. Guardando agli altri rialzi, Bper registra un modesto aumento, pari all’1,00%.