La risposta all’Iran Basi greggio o nucleare Israele studia gli obiettivi per scuotere il regime

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Eretto accanto ad un aereo da combattimento, nella base dell’aviazione di Tel Nof (nel centro di) il capo di Stato maggiore, il generale Herzi Ha-Levy, non ha lasciato ieri dubbi: "Dopo che quasi 200 missili sono stati lanciati verso– ha affermato – noi reagiremo". L’attacco iraniano, ha assicurato, non ha intralciato le capacità offensive di: "Siamo in grado di colpire ovunque nel Medio Oriente. Chi non lo avesse ancora compreso, lo comprenderà presto". I danni materiali provocati dalledell’aviazione sono contenuti, secondo fonti militari, e adesso sta ai vertici politici stabilire quando, dove e come reagire. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha dichiarato di essere d‘accordo sul fatto che laisraeliana all‘Iran arriverà dopo il coordinamento con gli Stati Uniti.