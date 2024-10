La donna presa come se fosse una macchina | lo schiaffo di Renato Zero alle ultra-femministe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) No, non è una novità:da sempre è schierato a favore della vita, insomma ha sempre espresso le sue perplessità sull'aborto. E ora, ecco che il celebre cantante si schiera in modo nettissimo contro l'utero in affitto. L'occasione arriva nell'ultima puntata del podcast Passa dal BSMT, condotto da Gianluca Gazzoli, che lo ha intervistato. Si parlava dell'importanza di essere genitori eha espresso tutta la sua contrarietà alla maternità surrogata. "Quando persone non possono avere figli per diverse ragioni e, con tanti bimbi che non hanno nessuno e che sono abbandonati nel mondo Adottare è molto meglio che affittare un utero", ha premesso l'artista. E ancora, ha aggiunto che nel caso dell'utero in affitto laviene "seuna".