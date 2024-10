Kenny Omega | Voglio tornare devo vendicarmi dei Bucks

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 3 ottobre 2024)ormai non lotta da diverso tempo a causa di vari problemi fisici su tutti la diverticolite. Il suo ultimo match risale, infatti, ad un episodio di Collision del dicembre 2023 quando sconfisse Ethan Page. L’ultima sua apparizione in tv risale a maggio di quest’anno quando venne mandato all’ospedale daie di fatto buttato fuori dall’Elite. Il canadese non lo ha dimenticato e vuole assolutamente vendicarsi.medita vendetta Durante una intervista con la NJPW,ha parlato della sua volontà disul ring e di vendicarsi degli Young: “Per prima cosasul ring. Se lo faròfarlo come si deve.lottare insieme ad Hiroshi Tanahashi. In passato siamo stati avversari, adesso stiamo dalla stessa parte.lottare insieme a lui.