Israele ci sta liberando dal terrorismo | cortei pro Palestina Senaldi è netto

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nonostante il divieto imposto dalla Questura, in vista della manifestazione pro-del prossimo 5 ottobre a Roma ci sarà bisogno di migliaia di occhi per mettere in sicurezza la zona Ostiense. Lo stato di allerta rimane intenso, perché serpeggia nella capitale la paura di infiltrazioni di gruppi violenti. “Non me lo so spiegare”, cantava Tiziano Ferro. Il pensiero di Pietroin merito al corteo viaggia più o meno in quella direzione lì. “Penso che dovremmo fare una manifestazione per ringraziare, che ci stadal, dall'estremismo. E che, si spera, possa mettere in difficoltà una teocrazia come quella dell'Iran che sono ormai quasi 50 che sopprime i diritti civili delle donne e dei cittadini”, ha detto il condirettore di Libero durante la puntata di 4 di Sera, programma trasmesso su Rete 4.