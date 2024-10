Il legnamè sbarca sul web tra bozzetti tavole e prototipi | la storia dei pionieri del design diventa una galleria mondiale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lissone (Monza e Brianza) – Unaimmersiva, un sito web e una mostra fisica con allestimenti e schermi interattivi, per mettere a disposizione di tutti un patrimonio unico in Italia e in Europa.originali a colori di mobili e arredi realizzati da grandi ditte brianzole che già a inizio ‘900 lavoravano sul mercato europeo, accanto ai disegni ideati in una delle più importanti scuole mobiliere d’Italia. E poi le creazioni di alcuni nomi celebri dell’architettura, che a metà anni Ottanta animarono una storica manifestazione in città, interrogandosi sul tema dell’abitare insieme ad artigiani e aziende del territorio. Materiale prezioso e raro, che ora potrà essere visto, consultato e studiato da chiunque, con un semplice clic.