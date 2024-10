Gomme invernali Lombardia 2024 | date esenzioni e consigli per evitare sanzioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si avvicina l’appuntamento con il cambio. Come ogni anno anche per la stagione invernale-25, ogni veicolo dovrà essere munito di pneumatici adatti alle temperature più rigide. Una normativa che vale per tutta Itali: qui trovate il link utile di Regione. LeLa normativa Le all-seasons Le differenze LeLeIl periodo di utilizzo di questi pneumatici è compreso, in generale, tra il 15 novembre ed il 15 aprile a prescindere dalle condizioni climatiche e/o dalla presenza di neve al suolo. Tale periodo può essere esteso in zone con condizioni climatiche particolari. In caso di vigenza di Ordinanze, è fatto obbligo il loro rispetto.