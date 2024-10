Gli incontri che fanno germogliare i talenti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il talento può apparire come un concetto astratto, una leggenda, un concetto che si lega a quello di destino e di magia, qualcosa che o si ha o non c’è nulla da fare. Per alcuni invece, il talento è un elemento tangibile, che traspare dalle azioni di chi lo possiede e lo mette a frutto, dai prodotti che crea, diffonde, con cui contamina la realtà e la ridisegna. Francesca Masciullo, giovane producer veronese, appartiene a questo tipo di persone, che non solo riescono a vedere il talento altrui, ma lavorano per accrescerlo e propagarlo, costruendo spazi e occasioni dai confini poetici. Poesia a parte però, l’inizio della carriera di Masciullo è molto concreto: dopo una laurea in economia e management inizia a lavorare nell’organizzazione di eventi, spaziando in vari settori, dalla moda all’industria automobilistica.