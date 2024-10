Firenze 40 carabinieri pattugliano via Palazzuolo e San Jacopino | il primo bilancio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 - Dopo il vertice in prefettura con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha preso il via l'operazione condotta daisulle strade calde della città . E l'Arma, che da lunedì può beneficiare di un rinforzo giornaliero di 25 militari come annunciato dal titolare del Viminale, è partita da due delle zone più a rischio, viacon via Maso Finiguerra e San. "Vogliamo dare una presenza tangibile, visibile, delle forze dell'ordine che incida positivamente sulla percezione della sicurezza", fissa gli obiettivi il comandante provinciale dei, il colonnello Luigi De Simone.