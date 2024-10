Finalmente Taremi Gol e assist per Inzaghi L’Inter ha un big in più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Mehdisi è messo al servizio della squadra, e così si è preso. Capita tutto in un’uggiosa notte di Champions League, quella che consegna il primo successo europeo stagionale e consolida l’ottimo pareggio di Manchester. La ferrea volontà di Simonedi allargare gli orizzonti di rotazione della sua squadra ha pagato dividendi, e di certo l’attaccante iraniano ha proceduto per piccoli passi. Forte dei suoi numeri al Porto, una rete ogni due partite,poteva decidere di affrontare la Stella Rossa di petto. D’altronde, il suo precampionato, sino al fatale risentimento muscolare di fine luglio, aveva garantito realizzazioni per tre partite di fila. E invece, l’ex Rio Ave ha usato la testa. Un piano tattico molto semplice, ma da perseguire con costanza.