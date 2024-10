Choc in chiesa come hanno beccato il 38enne ‘seriale’ | arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “L’in”.colto in fragrante dai. Negli ultimi mesi, la tranquillità delle comunità del basso Salento è stata scossa da una serie di furti avvenuti all’interno di chiese locali. La situazione ha raggiunto un punto critico con l’arresto di unoriginario di Gagliano del Capo, accusato di aver compiuto otto furti in diverse parrocchie della zona. >> Panico al decollo del Ryanair in Italia, passeggeri evacuati dagli scivoli di emergenza Idella Compagnia di Tricaseeseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, dopo un’indagine approfondita coordinata dalla Procura della Repubblica. I furti si sono verificati tra novembre 2023 e marzo 2024, coinvolgendo chiese situate nei comuni di Castrignano del Capo, Miggiano, Salve, Tiggiano e Tricase.