Chiara Ferragni a pezzi nelle stories | Non so cosa stia succedendo al mio corpo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è tornata a parlare direttamente ai suoi follower tramite le Instagram, rompendo un lungo silenzio che, come ha sottolineato lei stessa, durava “da una vita”. L’influencer e imprenditrice ha spiegato di essere stato molto male negli ultimi giorni, raccontando di aver trascorso diverse giornate a letto a causa di un forte malessere influenzale. “Mi fa strano parlare, non parlo da una vita. Però mi mancava e voglio tornare a farlo pian piano. Sono qua ad Atene da ieri, ora scattiamo una cover, poi abbiamo un evento da Notos (un grande magazzino, ndr) per il brand di make-up, poi una cena”. Leggi anche: Fedez, attacco a: “Il tuo avvocato mi ha contestato un tentato suicidio” “Sono arrivata ieri ma ieri sono stata malissimo, ma tipo tutto il giorno a letto.