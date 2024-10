Amici Gabriele si fa male e salta le prove | la reazione della maestra

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 3 ottobre 2024) News TV. Primi momenti di difficoltà perad24. Nella puntata di oggi, il ballerino, dopo aver ricevuto un compito dallaAlessandra Celentano, si è fattoa un piede e hato alcune lezioni. La sua insegnante, Deborah Lettieri, l’ha subito convocato per capire cosa è successo. Leggi anche: “Grande Fratello”, Jessica e Mariavittoria parlanopresunta gravidanza di Ilaria Clemente Leggi anche: “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo a uscire: i numeri parlano chiarosi faleNel daytime didi oggi, 3 ottobre,si trova in difficoltà per via del compitoCelentano e crede di non farcela. Abituato a ballare scalzo, il ragazzo si era fatto un taglietto sul piede e per questo motivo ha mandato una giustificazione spiegando di non essere in grado di seguire le lezioni del pomeriggio.