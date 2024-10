Amerigo Vespucci arriva a Darwin 24 ma tappa del Tour mondiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo 35 mila miglia e 460 giorni di navigazione, l'to per la prima volta nella storia a, in Australia, 24/madelcominciato l'1 luglio 2023 da Genova. La nave della Marina Militare ha attraccato questa mattina nella capitale del Territorio del Nord, accompagnata dallo 'Spirito di Stella', il primo catamarano completamente accessibile per i disabili e impegnato nel giro del mondo con l'associazione Wheels On Waves. Ad accogliere lo storico veliero le autorità, il presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano, e la fanfara dell'8/o reggimento Bersaglieri dell'Esercito.